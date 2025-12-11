Météo : Matante Rosina prévoit un vendredi maussade

Ce vendredi 12 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case n°12 de son calendrier de l'avent et y trouve un mini sachet de chips de patate douce. Ce matin, son chat Miyu n'a pas voulu pointer le bout de son museau dehors : signe d'une journée qui s'annonce maussade. En grignotant ses chips, elle sent que des averses modérées à fortes pourraient éclater un peu partout, surtout dans le Nord-Ouest, avec quelques coups de tonnerre possibles. Les éclaircies ? Presque inexistantes. Aujourd'hui, Matante Rosina préfère se mettre à l'abri. Et chez vous, le ciel i tire la langue aussi ? (Photo sly/www.imazpress.com)