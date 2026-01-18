Lundi 19 janvier 2026, Matante Rosina a changé de rituel : elle a observé le marc de café… et il n’est pas resté bien sec longtemps. Le matin, le soleil brille sur toute l’île avec peu de nuages. Mais attention, dans l’après-midi, le temps se dégrade : les pluies s’installent un peu partout. En soirée, les averses finissent par s’estomper, mais le ciel reste très nuageux et les températures baissent, surtout dans les Hauts. Dans l’est, le thermomètre grimpe jusqu’à 27°, des valeurs de saison. Le vent, lui, s’est enfin calmé comparé aux derniers jours. Matante Rosina repose sa tasse et se dit : "Un lundi trompeur… beau devant, mouillé derrière" (Photo rb/www.imazpress.com)
BONSOIR LA RÉUNION À retenir ce dimanche 18 janvier Éruption imminente, vols annulés à Rodrigues, Dudzai à 940km, la femme de Nicolas Aulezy, fonnkézèr à découvrir
CONTROLES ROUTIERS 216 infractions infractions relevées par les forces de l'ordre, 17 permis retirés
Météo : un beau matin mais après-midi bien arrosée
- Publié le 19 janvier 2026 à 01:30
0 Commentaires