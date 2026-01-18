Météo : un beau matin mais après-midi bien arrosée

Lundi 19 janvier 2026, Matante Rosina a changé de rituel : elle a observé le marc de café… et il n’est pas resté bien sec longtemps. Le matin, le soleil brille sur toute l’île avec peu de nuages. Mais attention, dans l’après-midi, le temps se dégrade : les pluies s’installent un peu partout. En soirée, les averses finissent par s’estomper, mais le ciel reste très nuageux et les températures baissent, surtout dans les Hauts. Dans l’est, le thermomètre grimpe jusqu’à 27°, des valeurs de saison. Le vent, lui, s’est enfin calmé comparé aux derniers jours. Matante Rosina repose sa tasse et se dit : "Un lundi trompeur… beau devant, mouillé derrière" (Photo rb/www.imazpress.com)