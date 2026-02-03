Météo : le retour du temps calme

Ce mercredi 4 février 2026, le temps est plutôt calme, malgré quelques entrées maritimes qui gratte l’Ouest et le Nord-Ouest. Mais rien pour gâter le café du matin de Matante Rosina. L’après-midi, comme souvent, les nuages montent dans les Hauts et quelques averses arrosent les pentes de l’Ouest et le volcan. Le vent Ouest à Nord-Ouest continue de faire son show, surtout sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est. Côté mer, ça s’améliore doucement : encore agitée le matin avec une houle Sud-Ouest, puis plus calme au fil de la journée. Allez, Matante Rosina range sa boule de cristal… et à demain si le ciel i veut bien ! (Photo rb/www.imazpress.com)