Météo : entre éclaircies et nuages des hauts

Matante Rosina a regardé la lune avant de se coucher, et pour ce jeudi 12 février 2026, elle ne voit pas de grand bouleversement. La matinée s’annonce lumineuse sur l’ensemble de l’île, avec de belles éclaircies pour bien commencer la journée. Dans l’après-midi, les nuages prennent leurs habitudes dans l’intérieur, couvrant les Hauts sans masquer les plus grands sommets, qui restent bien dégagés. Le vent d’Est continue de perdre de la vigueur, avec des rafales autour de 40 km/h sur les côtes Nord et Sud. En mer, la boule de cristal de Matante Rosina s'agite un peu plus fort : une houle de Sud-Sud-Ouest proche de 2 mètres rend la mer agitée, surtout au déferlement. Rien d’inquiétant, mais Matante Rosina conseille quand même la prudence aux marins et aux pêcheurs. (Photo rb/www.imazpress.com)