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Météo : un début de mois mitigé

  • Publié le 1 octobre 2026 à 01:30
nuages

En ce jeudi 1er octobre 2026, Matante Rosina voit un début de mois ensoleillé dans la matinée puis sous les nuages dans l'après-midi. Quelques averses accompagneront ces nuages. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Météo, Soleil, Pluie

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