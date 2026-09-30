Météo : un début de mois mitigé

En ce jeudi 1er octobre 2026, Matante Rosina voit un début de mois ensoleillé dans la matinée puis sous les nuages dans l'après-midi. Quelques averses accompagneront ces nuages. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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En ce jeudi 1er octobre 2026, Matante Rosina voit un début de mois ensoleillé dans la matinée puis sous les nuages dans l'après-midi. Quelques averses accompagneront ces nuages. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)