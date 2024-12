Les services Météo France ont décidé d'activer la vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce mardi 31 décembre 2024 à partir de 11h pour les régions nord, est et ouest. La fin de la vigilance est prévue pour 19h, même si faut encore attendre le prochain bulletin prévisionnel pour en savoir plus sur cette soirée du 31 décembre. (Photo: www.imazpress.com)