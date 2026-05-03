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Météo : du soleil le matin, quelques nuages l’après-midi

  • Publié le 4 mai 2026 à 01:30
paysages

Pour ce lundi 4 mai 2026, Matante Rosina prévoit une journée globalement agréable sur l’île. La matinée s’annonce bien ensoleillée sur la majorité du territoire. Au fil des heures, des nuages se développent surtout sur les pentes du nord-ouest, avec de rares averses. Le soleil reste toutefois généreux dans le sud et l’est. Le vent de sud-est est faible à modéré, avec quelques rafales sur les côtes exposées. Les températures restent de saison, entre 27 et 31°C sur le littoral. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Météo, Soleil, Nuages

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