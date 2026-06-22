Météo : un mardi bien partagé

Pour ce mardi 23 juin 2026, Matante Rosina voit une bonne matinée sur la majorité de l'île malgré quelques faibles averses dans sud-est. L'après-midi, les nuages s'installent avec des averses sur les hauteurs de l'ouest, du nord et au pied du Volcan. Saint-Pierre et Saint-André profitent d'éclaircies au prix d'un vent bien soutenu. Entre 24 et 26°C sur le littoral, mais seulement 11 à 12°C au Volcan et au Maïdo. Matante Rosina nous dit de faire attention à la mer qui reste agitée à forte avec une houle de sud autour de 2m50. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)