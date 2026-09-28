Météo : mardi ensoleillé le matin

Pour ce mardi 29 septembre 2026, Matante Rosina annonce une matinée plutôt ensoleillée sur l’île. Mais dès la mi-journée, les nuages se forment et donnent des averses dans les hauts. Ces pluies peuvent déborder vers l'ouest et le sud dans l’après-midi. Dans la soirée, c'est l’est qui à son tour retrouve un temps plus humide avec quelques averses. (photo Richard Bouhet/imazpress.com)