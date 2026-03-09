Météo : Mardi ensoleillé mais l'alizé fait des siennes

Pour ce mardi 10 mars, Matante Rosina nous rassure, la matinée s'annonce belle sur l'ensemble de l'île. L'après-midi, les hauteurs de l'ouest reçoivent quelques averses par moments. Mais sur le reste de l'île, le soleil est de la partie ! Par contre, le vent reste bien soutenu avec des rafales entre 50 et 55 km/h. La mer, elle sera peu agitée, prudence en bord de mer. (photo Stéphane Laï-Yu - www.imazpress.com)