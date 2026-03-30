Météo : mardi radieux pour finir le mois

Pour ce dernier jour de mars (mardi 31 mars 2026), Matante Rosina nous annonce une belle journée ! Le soleil rayonne sur presque toute l'île ce matin. On ne pouvait pas rêver mieux pour boucler le mois. Les nuages finissent par s'inviter sur les hauteurs en cours de journée et lâchent quelques gouttes à partir du milieu de la journée. Rien d'inquiétant, classique pour la saison. (Photo photo RB/www.imazpress.com)