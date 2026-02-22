Météo : matin lumineux, ciel plus chargé l'après-midi

Ce lundi 23 février 2026, en regardant dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit une matinée plutôt lumineuse. Le soleil est bien présent sur une grande partie de l'île. Mais en faisant tourner doucement sa boule, elle voit les nuages grandir au fil des heures. Dans l'après-midi, ils prennent plus de place dans les reliefs. Des averses se développent surtout dans l'ouest, le sud-ouest et dans les hauts. Par moment, la pluie peut tomber un peu plus fort. (Photo vs/www.imazpress.com)