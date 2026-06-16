Météo : mercredi nuageux

Pour ce mercredi 17 juin 2026, Matante Rosina voit quelques averses qui persistent en matinée dans le nord et l'est, tandis que l'ouest et le sud profitent encore d'un temps bien sec. Mais au fil des heures, l'intérieur se couvre et les hauts finissent par recevoir des averses. L'alizé d'est-sud-est continue de souffler, avec des rafales encore notables entre Sainte-Rose et Saint-André. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)