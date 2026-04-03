Météo : retour du soleil ce samedi

Le front froid est passé et Matante Rosina nous annonce le retour du beau temps pour ce samedi 4 avril 2026. La matinée s'annonce lumineuse avec un beau soleil sur l'île. L'après-midi, le nord et l'est se couvrent un peu avec quelques averses dans les hauts qui peuvent aller jusqu'à Saint-Denis ou Saint-André. Le reste de l'île profite quand même d'une belle journée. Les températures ont déjà commencé à baisser, Matante Rosina note une perte de 2 à 4 degrés par rapport à jeudi. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)