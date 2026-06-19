Météo : samedi avec un front froid

Pour ce samedi 20 juin 2026, la matinée démarre encore agréablement avant qu'un front froid vienne troubler la journée. L'après-midi, le ciel s'assombrit avec quelques averses sur les pentes est, et la dégradation s'intensifie en soirée sur la façade ouest et sud-ouest avec de bonnes averses. Le vent bascule du nord-ouest au sud durant la nuit, avec des rafales pouvant grimper jusqu'à 80 km/h sur la côte ouest et au Maïdo. La mer devient forte avec une houle qui atteint 3m50 dans la nuit. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)