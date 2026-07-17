Météo : samedi lumineux

Pour ce samedi 18 juillet 2026 Matante Rosina nous dit que le beau temps continue de s'installer. Quelques nuages traînent encore dans le Sud au réveil, mais ils ne durent pas longtemps. L'après-midi, quelques averses peuvent arroser les Hauts du Nord et du Nord-Est. Partout ailleurs, le soleil reste bien présent. photo Richard Bouhet/www.imazpress.com) (Photo photo RB/www.imazpress.com)