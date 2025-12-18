Météo : un ciel tranquille aujourd’hui

Ce vendredi 19 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case de son calendrier de l’avent et tombe sur un pot de gelée de tangor. Ça tombe bien, le temps du jour est plutôt doux. En regardant dans sa boule de cristal, elle voit le vent qui revient doucement du nord-est, sans faire trop de bruit. Il souffle surtout vers la Pointe des Galets, mais rien d’inquiétant. Côté ciel, pas de gros changement : peu de pluie à l’horizon. Juste quelques gouttes possibles en montagne ou tôt le matin sur la côte est. Ailleurs, le soleil s’invite souvent, surtout près du littoral. Une journée tranquille, comme Matante Rosina les aime… avec sa gelée de tangor à portée de main. Vous avez eu quoi dans votre calendrier de l'avent aujourd'hui ? (Photo rb/www.imazpress.com)