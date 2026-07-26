Météo : un début de semaine calme

Pour ce lundi 27 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce une journée globalement ensoleillée avec quelques averses possibles par endroits dans la continuité du dimanche. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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Pour ce lundi 27 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce une journée globalement ensoleillée avec quelques averses possibles par endroits dans la continuité du dimanche. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)