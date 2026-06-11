Météo : un vendredi avec un peu de soleil

Pour ce vendredi 12 juin 2026, le littoral nord-est subit encore quelques averses résiduelles le matin, mais le reste de l'île profite de conditions bien plus douces. L'après-midi, les ondées se montrent moins virulentes que la veille et se concentrent sur les hauts du sud et de l'ouest. Les brises règnent en maître partout sur l'île et la mer reste peu agitée. (Photo :Richard Bouhet/www.imazpress.com)