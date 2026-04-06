Météo : une belle journée ensoleillée

Matante Rosina annonce un temps lumineux et agréable ce mardi 7 avril 2026. Après ce long week-end de Pâques, le soleil sera bien présent dès le matin et continuera de briller largement, notamment sur le littoral et dans les hauts où les sommets profiteront d’un ciel bien dégagé toute la journée. Dans l’après-midi, quelques nuages vont bien essayer de se former dans les hauteurs, mais rien de bien méchant. Le vent reste faible à modéré de Sud à Sud-Est, et la mer peu agitée avec une houle de Sud en baisse. (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)