En observant les nuages ce matin, Matante Rosina a une petite idée du temps qu'il va faire ce lundi 3 février 2025. Elle prévoit une matinée ensoleillée sur l'ensemble de l'île, avec des températures encore très chaudes. A partir de la mi-journée, des nuages devraient se former sur les hauteurs, apportant des averses intermittentes, notamment dans les régions de l'est et du sud-est. (photo www.imazpress.com)