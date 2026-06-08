Un hiver moins frais mais pluvieux s'annonce pour La Réunion

Au cours des prochains mois - juin, juillet et août - Météo France prévoit un hiver moins frais que d'habitude avec des températures au-dessus des normales. La pluie devrait également être bien présente avec une pluviométrie plutôt excédentaire par rapport à la normale à La Réunion. Un scénario "normal à humide" alors que le département se trouve en pleine saison sèche. Toutefois, ces faibles averses ne pourront pas combler le déficit actuel (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon Météo France, "le régime pluviométrique prévu est globalement excédentaire sur tous les secteurs de l’île".

Cependant ces excédents interviennent dans un contexte de début de saison sèche avec des cumuls moyens relativement faibles.

Selon le bilan publié par Météo-France La Réunion, la saison des pluies s’est achevée avec un déficit moyen de précipitations de 45 % à l’échelle de l’île. Entre décembre 2025 et avril 2026, les cumuls moyens ont atteint environ 1.000 mm, contre plus de 1.700 mm habituellement.

Il s’agit de la deuxième saison des pluies la plus sèche observée depuis plus de cinquante ans.

- Des rivières presque à sec -

Ces quelques pluies ne pourront pas combler le déficit actuel, plusieurs cours d’eau étant dans une situation très préoccupante.

Les déficits demeurent particulièrement importants sur la Rivière du Mât, le Bras Noir, la Rivière des Marsouins - où un record du débit moyen le plus faible a été relevé - ainsi qu’au Bras Sainte-Suzanne à Grand Bassin.

Dès le mois d’avril, les débits ont commencé à diminuer sur quasiment tous les cours d’eau de l’île, à l’exception du secteur de Saint-Denis où la situation reste stable. Une baisse jugée "particulièrement précoce" par l'Office de l'eau, interrogé précédemment par Imaz Press.

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- El Niño de retour dans le Pacifique -

"Le contexte global océanique devrait être marqué par l'installation d'un épisode El Niño dans le Pacifique (ENSO en phase positive), tandis que sur notre bassin, le Dipôle de l'océan Indien (IOD) pourrait passer en phase positive (anomalie chaude et dépressionnaire à l'ouest du bassin)", indique Météo France.

Cette configuration, "combinée à des températures océaniques plus élevées que la normale au voisinage des Mascareignes et du nord du Canal du Mozambique, devrait favoriser un alizé plus faible que d'habitude à La Réunion et des températures au-dessus des normale.

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