[Vidéo] Cilaos : Laïla Nassibou a enfilé l'écharpe de maire

À Cilaos, c'est une femme qui prend la tête de la mairie à l'issue du second tour de ces élections municipales. Ce dimanche, c'est au cœur de l'hôtel de ville que Laïla Nassibou s'est vu remettre son écharpe de maire. Lors du second tour, elle avait remporté 55,52% des suffrages exprimés devant le maire sortant, Jacques Técher.

À Cilaos, Jacques Técher a perdu son siège face à la candidate soutenue par la Région, Laïla Nassibou.

Les discordes entre le maire sortant et la majorité régionale semblent avoir accéléré la campagne de son opposante, qui termine avec 55,52% des voix exprimées, contre 44,48% pour Jacques Técher.

Ce dimanche, l'écharpe de maire lui a été remise. Regardez.

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