([Photos - Vidéos] Municipales : à Saint-Paul, Emmanuel Séraphin veut "renforcer encore la proximité avec les habitants" et "améliorer le pouvoir d'achat des familles"

La campagne électorale bat son plein à Saint-Paul. Ce jeudi 12 février 2026, Imaz Press a suivi Emmanuel Séraphin, maire (PLR) sortant et candidat à sa succession, pendant l'une de ses rencontres avec des habitants de la Saline-les-Hauts L'occasion pour lui de mettre notamment l'accent sur "la politique de proximité qu'il veut poursuivre" et "le pouvoir d'achat des familles" qu'il veut améliorer. (Photo rb/www.imazpress.com)

"Na poin person ?". Ce jeudi 12 février 2026, la question résonne dans le calme matinal de ce chemin de la Saline-les Hauts (Saint-Paul). Elle est posée par Emmanuel Séraphin, maire sortant de Saint-Paul et candidat à sa succession.

Il est devant le portail de l'une kaz a tèr qui longent les deux côtés de la rue. Chapeau de paille vissé sur la tête pour se protéger des rayons d'un soleil brûlant, il est venu à la rencontre des habitants de ce quartier des hauts de la commune.

"Oui, oui, na domoun" répond une voix à l'intérieur de la maison. Une dame sort de la kaz à pas vifs. "Bonzour Mésyé lo mèr, zot lé byen" demande-t-elle au candidat qui est accompagné de Seeven Rangamapetchy, président du conseil des habitants du bassin de vie de la Saline, et de Guy Catounia, un habitant du quartier.

Le dialogue s'engage. Il est question du chemin, réhabilité il y a déjà quelque temps, et qui "facilite bien la vie", d'une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI) qui a permis à une centaine d'habitants d'acquérir des parcelles de terrain pour des prix compris entre 13 euros et 30 euros du M2.

Une remise de tracts retraçant les grandes lignes de son programme et une accolade plus tard, Emmanuel Séraphin poursuit sa déambulation devant les kaz toujours écrasées de soleil.

Emmanuel Séraphin s'arrête un instant pour regarder l'océan bien plus bas à l'horizon. "Le soir, lorsqu'il n'y a plus de bruit, on peut entendre le bruit de la mer" commente le maire sortant avant de continuer à s'arrêter devant les portails.

Les habitants discutent volontiers avec lui. Il écoute les petites et grandes réclamations qu'on lui fait.

Il est question des grandes et petites préoccupations des habitants. On parle d'un riverain qui a bouché un chemin avec des galets, ce qui empêche toute circulation.

On discute ensuite du traitement "parfois un peu long" des dossiers en mairie, des demandes de déclassement sont aussi discutées.

"Ces rencontres sont aussi l'occasion de faire le point avec les familles sur les travaux et les investissements que nous avons fait. Les gens ont besoin de proximité" commente Emmanuel Séraphin. Regardez

Élu maire de Saint-Paul par le conseil municipal de la commune en 2021 – il était premier adjoint , à la suite de la démission d'Huguette Bello pour cause d'élection à la présidence de la Région Réunion, le candidat connait les dossiers de sa commune.

Lire aussi - Emmanuel Séraphin élu nouveau maire de Saint-Paul

Il a d'ailleurs en tête de développer plusieurs projets et là encore il est question de proximité. Regardez

Un grand chantier tient particulièrement à cœur le maire sortant – candidat : celui du pouvoir d'achat. "Les familles sont en difficulté" souligne-t-il.

Il remarque, notamment, qu'il y a "une inégalité au niveau des apprentissages".

Il indique : "Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner gratuitement les effets scolaires aux familles".

Par le biais du centre communal d'action sociale (CCAS) il veut aussi continuer à "aider les familles en difficulté" pour l'achat de leur bouteille de gaz. Il souligne aussi sa volonté de "continuer à aider le personnel communal" en continuant le plan de titularisation. Regardez

Le souhait qu'Emmanuel Séraphin voudrait voir se réaliser : "faire deux mandats d'affilée" pour poursuivre le travail entrepris. Regardez

Pour le moment, outre Emmanuel Séraphin, candidat à sa succession, Cyrille Melchior, conseiller départemental et président du Département et Didier Robert, ex-président de la Région Réunion, sont notamment en lice.

Lire aussi - Municipales de Saint-Paul : Didier Robert, père de la demie nouvelle route du littoral, veut être maire

www.imazpress.com / [email protected]