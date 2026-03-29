[Vidéos] Saint-Leu : Karim Juhoor revêt l'écharpe de maire pour la première fois

Ce dimanche 29 mars 2026, Karim Juhoor a été installé officiellement maire de commune de Saint-Leu, en présence de l'ancien maire, Bruno Domen et d'élus de La Réunion. C'est en direct du Parc du 20 Décembre que le premier Conseil municipal a eu lieu. Absent pour cette installation, Thierry Robert, battu lors du second tour. Karim Juhoor, arrivé troisième du premier tour l'a emporté avec 50,87% des suffrages exprimés (Photo Elodie Escande/www.imazpress.com)

Sont présents sur place, Olivier Hoarau, maire du Port, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, Serge Hoareau, maire de Petite-Île, la sénatrice Audrey Bélim, le sénateur Stéphane Fouassin, Jean-Gaël Anda Sita et la vice-présidente de la Région, Lorraine Nativel. Regardez.

À l'issue du dépouillement, Karim Juhoor a été officiellement déclaré maire de la commune de Saint-Leu par 30 voix sur 30 votants et a reçu l'écharpe de maire des mains de sa maman. Regardez.

Il le dit : "c'est avec un esprit de responsabilité que je suis fière d'endosser cette écharpe". "À toutes et tous, merci !"Karim Juhoor veut "regarder vers l'avenir, toujours avec nos valeurs saint-leusiennes". Désormais, "le temps du travail, le temps du devoir, commence".

"Notre cap est clair, remettre la mairie au centre des préoccupations, améliorer la vie des habitants", dit-il. Écoutez.

- Karim Juhoor élu, mauvaise surprise pour Thierry Robert -

À Saint-Leu, c'est un second tour qui aura été marqué par des victoires inattendues. Thierry Robert, à Saint-Leu, était presque certain de sa victoire. Mais avec le retrait surprise du maire sortant, Bruno Domen, arrivé en seconde position du premier tour, les cartes ont été complètement rebattues.



Crédité de 44,04% des suffrages exprimés, Thierry Robert était arrivé largement en tête du premier tour. Et pourtant, Karim Juhoor, arrivé troisième du premier tour l'a emporté ce dimanche avec 50,87% des suffrages exprimés, contre 49,19% pour Thierry Robert.

Ce lundi 23 mars 2026, Thierry Robert, candidat battu au second tour des élections municipales de Saint-Leu, a annoncé faire un recours pour contester le résultat.

"Nous avons retracé tous les chiffres et nous allons alerter l'ensemble des instances et mener toutes les démarches et procédures nécessaires parce que là c'est une certitude absolue, il y a un gros problème dans le dépouillement des résultats de Saint-Leu", a déclaré Thierry Robert.

Pour Thierry Robert, "la vérité doit être faite".

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