"Super Motard" au Port :

Pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée "Super Motard", organisée sur le territoire de la commune du Port, la circulation sera interdite du samedi 10 octobre à 22h au dimanche 11 octobre à 21h.

Sur les axes suivants :

- sur la RN4A Boulevard des Mascareignes, entre la rue Simone Pernic et l'Avenue Raymond Mondon ;

- sur la RN1001 : entre les giratoires Villebrequins et Rose des Vents.

Des déviations seront mises en place par les RN7 et RN4.

D’autres fermetures concernant les voiries communales seront également à prévoir.