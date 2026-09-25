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A Saint-Denis et à Sainte-Marie : modification de la circulation sur la RN2, sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Gillot dans le sens Nord/Est avec une déviation qui sera mise en place par l’échangeur de Duparc

  • Publié le 25 septembre 2026 à 15:26
  • Actualisé le 25 septembre 2026 à 15:27

A Saint-Denis et à Sainte-Marie, pour permettre des travaux de reprise d'enrobés, la circulation sera interdite de 20h à 5h les nuits du lundi 28 au mercredi 30 septembre inclus comme suit : sur la RN2, sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Gillot dans le sens Nord/Est avec une déviation qui sera mise en place par l’échangeur de Duparc. Dans le même secteur, pendant la durée des travaux, la voie de droite sera neutralisée. Sur la RN6, sur la voie de bus entre les giratoires de Gillot et Cerf dans le sens Est/Nord. L’anneau extérieur du giratoire de Gillot sera également neutralisé dans le même secteur.

Inforoutes, Saint-Denis, Sainte-Marie

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