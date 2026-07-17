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Accident terminé à Saint-Paul : la bretelle d’insertion de l’échangeur de Cambaie rouverte à la circulation

  • Publié le 17 juillet 2026 à 18:47

(Actualisé) ​​​​Sur la RN1 à Saint Paul, l’accident est terminé. La bretelle d’insertion de l’échangeur de Cambaie dans le sens Nord/Sud est rouvert à la circulation.

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