Boulevard Sud à Saint-Denis : circulation interdite entre la rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret, les nuits du 31 mars au 2 avril

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de réalisation de tranchées pour le compte de la Cinor, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le carrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret les nuits du mardi 31 mars au jeudi 2 avril inclus de 21h à 5h. Au niveau de la contre-allée, un aménagement sera réservé pour le passage des riverains. Une déviation sera mise en place par les voiries communales. Pour les poids lourds (supérieurs à 3,5t), il est conseillé d’emprunter les RN1 et RN2.