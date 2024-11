Contrôles routiers : encore trop d'automobilistes contrôlés alcoolisés ou sous stupéfiants

Ce samedi 16 et ce dimanche 17 novembre 2024, les gendarmes de La Réunion ont mené 15 opérations sur La Réunion. Au total, ils ont relevé 112 infractions dont 15 alcoolémies et 13 conduites sous stupéfiants. La majorité de ces infractions ont été relevées dans les secteurs de Sainte-Marie et Saint-Leu où 13 automobilistes ont été arrêtés sous l'empire d'un état alcoolique et 10 sous l'emprise des stupéfiants. Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion ont elle réalisé sur le département 39 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 392 infractions dont 19 délits. 19 permis ont été retirés (Photo : www.imazpress.com)

- Secteur gendarmerie -

- Secteur police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,40 et 0,89 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 03

- défaut d'assurance : 11

- défaut de permis de conduire : 01

144 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 373 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 214

- feu rouge / stop / priorité : 07

- défaut de contrôle technique : 19

- défaut d'équipement : 05

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 01

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 08

- franchissement de ligne continue : 20

- autres : 98