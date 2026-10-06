RN1 à Saint-Paul : l'Hermitage et le secteur de la Saline, les nuits jusqu'au jeudi 8 octobre inclus

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de réfection des enrobés, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre l’échangeur de l’Hermitage et le secteur de la Saline, de 20h à 5h les nuits jusqu’au jeudi 8 octobre inclus. Les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur Hermitage dans le sens nord/sud seront également fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place par les échangeurs amont (Eperon) et aval (Barrage).