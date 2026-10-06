À retenir ce soir : meurtre de Kamla Beechook, pauvreté à La Réunion, mineurs blessés, colère lycéenne à La Réunion et suspension des cours

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 6 octobre 2026 : - Meurtre de Kamla Beechook : son ex-mari condamné à 25 ans de réclusion criminelle - En 2023, 36% de la population réunionnaise vivait toujours sous le seuil de pauvreté - Lycées : plusieurs mineurs blessés à la suite d'interventions des forces de l'ordre, dix enquêtes de l'IGPN ouvertes - [Photos-Vidéos] Colère lycéenne : 15 établissements concernés par le mouvement à La Réunion, 22 personnes interpellées - Mouvement des lycéens : Sébastien Lecornu condamne la violence, réfute toute "répression policière" et suspend les cours jusqu'à la fin de la semaine

(Actualisé) Ce lundi 5 octobre 2026, s'est ouvert devant la Cour d'assises de La Réunion, le procès de Justin Baleinier, l'ex-compagnon de Kamla Beechook, retrouvée sans vie à son domicile de Saint-Leu le 18 juillet 2024. Le dernier jour du procès a eu lieu ce mardi 6 octobre 2026. Interrogé, l'accusé a assuré avoir agi pour se défendre. L'avocate générale avait requis 30 années de réclusion criminelle contre le sexagénaire. Il a finalement été condamné à 25 ans de prison.

En 2023, à La Réunion, la moitié des habitants a un niveau de vie inférieur à 19.110 euros par an. La pauvreté concerne 36,4 % de la population de l’île, une part 2,3 fois plus élevée que dans l’Hexagone (15,9 %). Notamment, les taux de pauvreté des seniors sont nettement supérieurs à La Réunion. Le niveau de vie médian de la population réunionnaise est ainsi bien plus faible que celui des habitants de l’Hexagone (-26 %) selon un rapport de l'Insee publié ce mardi 6 octobre 2026.

Main arrachée, perte de l'usage d'un œil, "mâchoire scellée" : plusieurs jeunes ont été gravement blessés depuis une semaine à la suite d'interventions des forces de l'ordre face aux violences en marge du mouvement de blocage des lycées.

Ce mardi 6 octobre 2026, de nombreux lycéens manifestent à La Réunion. À Saint-Pierre, un cortège de lycéens, professeurs et syndicats a été reçu par la sous-préfecture. À Saint-Paul IV, des jets de galets ont eu lieu envers les forces de l'ordre. 22 interpellations ont par ailleurs été effectuées, dont 21 mineurs, depuis le début des rassemblements ce matin, informe la préfecture de La Réunion. Au total, 15 établissements ont été concernés par le mouvement. Parfois moquées ou minimisées, les revendications des lycéens de La Réunion sont pourtant pertinentes et connectées à des difficultés factuelles rencontrées au cours de leur scolarité. Des difficultés, comme le manque chronique de personnel ou l'opacité de Parcoursup, signalées depuis longtemps par leurs enseignants et qui, désormais, font planer l'ombre d'une crise majeure sur le système éducatif français. Reste à voir si la mobilisation en cours permettra d'amener des réponses à ces problématiques.

Sébastien Lecornu a condamné mardi 6 octobre 2026 devant l'Assemblée nationale les violences en marge des manifestations des lycéens, réfuté toute "répression policière" et annoncé une suspension des cours en fin de semaine dans les lycées pour organiser un "temps de démocratie interne".