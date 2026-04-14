Lutte : les Réunionnais Gauthier Grondin et Mathéo Balencourt médaillés au championnat de France jeune

Belle performance pour La Réunion au championnat de France jeune, les 11 et 12 avril 2026 en Normandie. Gauthier Grondin (Lutte club de Saint-Joseph), déjà champion de France en titre en lutte gréco-romaine, a remporté l’argent ce week-end en lutte libre U15 moins de 68 kg. Mathéo Balencourt (Les Avirons) termine également à la deuxième place dans sa catégorie et devient vice-champion de France U15 moins de 75 kg. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Comité de lutte)

Dimanche 12 avril, la team Réunion, représentée par plusieurs clubs de l’île, a participé au championnat de France jeunes de lutte libre, la compétition regroupait les meilleurs lutteurs français allant des catégories U15 à U20. Gauthier Grondin, sacré champion de France de lutte gréco romaine (un des 3 styles olympiques) en février dernier, confirme cette performance en terminant deuxième cette fois en lutte libre.

Âgé de 14 ans, le sociétaire du Lutte Club Saint-Joseph a abordé ce championnat avec la maîtrise et le professionnalisme d’un grand. Son changement récent de catégorie de poids, qui implique d’affronter des lutteurs plus lourds, ne l’a pas empêché de mettre en place son schéma tactique caractérisé par un style incisif et oppressant.

Ultra exigeant dans sa préparation, Gauthier n’a rien laissé au hasard cette saison : préparation mentale, neuro tracking... C’est en cherchant à gommer ses défauts que le Saint-Joséphois a élevé son niveau : "Auparavant j’avais tendance à sortir de mes matchs suite à une erreur d’arbitrage ou à un coup bas de l’adversaire, cette fois rien ne pouvait me perturber, je suis persuadé que ça vient du travail effectué sur mon cerveau. "



Valentin Damour, entraîneur au LCSJ, met lui aussi des mots sur cette réussite : "C’est un athlète qui sait se prendre en main, qui se saisit de son projet. Il n’attend pas qu’on lui dise de faire, il cherche les solutions."



Mathéo Balencourt, du club des Avirons, est la révélation de ce championnat. Pour sa première participation sur une compétition de niveau national, il termine à la deuxième place en écrasant ses adversaires avec une facilité déconcertante jusqu’à la finale. Son secret ? Une lutte simple, mais efficace, et une puissance naturelle que l’on ne peut ignorer.

"Mathéo a fait ce que peu parviendraient à reproduire en étant dans le même contexte, à savoir performer à un tel niveau avec aussi peu d’expérience, c’est impressionnant. J’aime beaucoup son état d’esprit, parler peu en-dehors pour s’exprimer dans la pratique", souligne Valentin Damour, également responsable de la délégation régionale.

