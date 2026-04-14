À retenir ce soir : rallye Aïcha des Gazelles, perquisitions au Tampon, mortalité, périscolaire à Paris et cryptomonnaies

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 14 avril 2026 : - Rallye Aïcha des Gazelles : victoire de La Réunion grâce à la performance de Betty et Célia - Le Tampon : perquisitions à la mairie et à la Casud pour des faits supposés de favoritisme dans un marché public attribué en 2019 - En 2023, 5.509 personnes sont décédées à La Réunion, un chiffre en baisse par rapport à 2022 - Périscolaire : le Conseil de Paris adopte le plan d’action à 20 millions d’euros d’Emmanuel Grégoire - Cryptomonnaies : libération par les gendarmes d’une mère et son fils enlevés, 4 personnes interpellées

Après huit jours d’une aventure intense au cœur du désert marocain, Betty Kraft et Célia Mascart, infirmière libérale à La Réunion, viennent de remporter la 35ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc dans la catégorie Quads SSV. C'est la troisième année de suite que les deux femmes s'offrent le titre.

"Ce mardi 14 avril 2026, deux perquisitions sont en cours, l’une dans les locaux de la mairie du Tampon et l’autre dans ceux de la Casud" informe la mairie du Tampon ce mardi matin. "Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de favoritisme liés à un marché public attribué en 2019" ajoute la mairie tamponnaise. Les faits supposés concernent la précédente majorité municipale.

En 2023, 5.509 décès ont été enregistrés parmi les personnes domiciliées à La Réunion, soit un taux de 840 pour 100.000 habitants indique Santé publique France dans son rapport. Le taux de mortalité toutes causes a diminué de 171 décès pour 100.000 habitants en 2023 par rapport à 2022. Dans l'île, les hommes meurent plus que les femmes (taux de mortalité standardisé de 1.060 pour 100.000 hommes contre 672 décès pour 100.000 femmes). Tumeurs et maladies de l’appareil circulatoire sont les deux principales grandes causes de décès.

Le Conseil de Paris a adopté mardi le plan d’action à 20 millions d’euros du nouveau maire PS Emmanuel Grégoire destiné à protéger les enfants dans le périscolaire, éclaboussé par des affaires de violences sexuelles sur mineurs à répétition. `

Une mère et son fils d’une dizaine d’années, enlevés lundi dans une affaire de cryptomonnaies, ont été libérés mardi par le GIGN, le groupe d’élite de la gendarmerie, a appris l’AFP de source proche de l’enquête, confirmant une information de franceinfo.