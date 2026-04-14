Piton de la Fournaise : un léger trémor volcanique de nouveau enregistré au volcan

(Actualisé) Depuis environ 15h, ce mardi 14 avril 2026, un trémor volcanique de faible amplitude est de nouveau enregistré par l’OVPF. "Ce signal, encore faible, pourrait traduire une reprise prochaine de l’activité éruptive, très probablement au niveau du dernier cône éruptif de l’éruption débutée le 13 février 2026", note l'observatoire (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À l’heure actuelle, "il n’y a pas encore d’émission de lave en surface, mais la présence de ce trémor indique néanmoins la présence de magma à faible profondeur, et laisse envisager la possibilité d’une émission de lave à court terme".

L’OVPF poursuit "une surveillance étroite de l’évolution de l’activité".

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- Une éruption plus longue de la moyenne et instable -

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février. "Celui-ci se situe sur la fissure la plus basse, ouverte sur le flanc est-sud-est à une altitude de 2.056 mètres", précise l'Observatoire.

La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.

Les coulées de lave ont peu à peu progressé vers le flanc oriental du volcan avec une activité en tunnel de lave qui s’est développé, permettant à la lave de s’isoler de l’atmosphère et de ressortir plus en aval au niveau de multiples résurgences.

Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marquée par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

Autrement dit, le magma et les gaz continuent à circuler, mais le débit n’est pas suffisamment constant pour maintenir durablement l’émission en surface.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif. Après deux phases d’arrêt, l’éruption s’est à nouveau arrêtée vers 23h10 ce dimanche 12 avril 2026.

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