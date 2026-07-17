RN1 à La Possession : restrictions de circulation entre l'échangeur de La Possession et Ravine Lafleur, les nuits du lundi 20 au jeudi 23 juillet

Sur la RN1, dans le cadre de la suite du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, pour permettre des travaux de marquage et de démolition de glissières en béton armé (GBA), des restrictions de circulation seront nécessaires entre l'échangeur de La Possession et Ravine Lafleur, de 20h à 5h les nuits du lundi 20 au jeudi 23 juillet comme suit :

• les nuits des lundi 20, mercredi 22 et jeudi 23 juillet, basculement de la circulation en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée coté montagne ;

• la nuit du mardi 21 juillet, basculement de la circulation en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée mer.