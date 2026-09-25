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RN1 à Saint-Paul : circulation basculée côté montagne entre l’échangeur de l’Hermitage et la Saline, les nuits du 28 septembre au 1er octobre inclus

  • Publié le 25 septembre 2026 à 14:06

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre des travaux de réfection des enrobés, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre l’échangeur de l’Hermitage et le secteur de la Saline, de 20h à 5h les nuits du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre inclus. Les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur Hermitage dans le sens Nord/Sud seront également fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place par les échangeurs amont (Eperon) et aval (Barrage).

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