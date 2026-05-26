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RN2 à Saint-Benoît : les bretelles de sortie de l’échangeur de Bourbier fermées à la circulation les nuits des mardi 26 et mercredi 27 mai

  • Publié le 26 mai 2026 à 15:16
  • Actualisé le 26 mai 2026 à 15:17

Sur la RN2 à Saint Benoit, pour permettre des travaux d’enrobé, les bretelles de sortie de l’échangeur de Bourbier seront fermées à la circulation de 20h à 5h, les nuits des mardi 26 et mercredi 27 mai. Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Est par l’échangeur de Beaulieu, et dans le sens Est/Nord par celui de Beauvallon. Attention, dans le sens Nord/Est, la voie de droite sera neutralisée depuis le passage supérieur.

Inforoute, Travaux, Saint-Benoît

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