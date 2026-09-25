RN5 à Saint Louis : travaux aux niveau des ponts Bailey de l'Ilet Furcy, des restrictions à prévoir de nuit

Sur la RN5 à Saint Louis, pour permettre des travaux de maintenance préventive des ponts Bailey de l'Ilet Furcy, des restrictions de la circulation seront à prévoir de 20h à 4h comme suit : - Les nuits du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre inclus, coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir au niveau du pont Bailey amont (sortie Ilet Furcy) ; - Les nuits des mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre, fermeture du pont Bailey aval (accès Ilet Rond), avec déviation par l’ancienne RN5 pour les usagers de l’Ilet Rond.
MOUVEMENT SOCIAL Les syndicats de France Travail appellent les agents à faire grève et à rejoindre les manifestations mardi 29 septembre