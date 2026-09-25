RN5 à Saint Louis : travaux aux niveau des ponts Bailey de l'Ilet Furcy, des restrictions à prévoir de nuit

Sur la RN5 à Saint Louis, pour permettre des travaux de maintenance préventive des ponts Bailey de l'Ilet Furcy, des restrictions de la circulation seront à prévoir de 20h à 4h comme suit : - Les nuits du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre inclus, coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir au niveau du pont Bailey amont (sortie Ilet Furcy) ; - Les nuits des mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre, fermeture du pont Bailey aval (accès Ilet Rond), avec déviation par l’ancienne RN5 pour les usagers de l’Ilet Rond.