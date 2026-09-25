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Saint-Benoît : circulation interdite dans les deux sens entre l’échangeur de Beaulieu et le carrefour de Bras Canot

  • Publié le 25 septembre 2026 à 16:21
  • Actualisé le 25 septembre 2026 à 16:28

Sur la RN2 à Saint Benoît, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur de Beaulieu et le carrefour de Bras Canot, de 20h30 à 5h les nuits du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre inclus. Des déviations seront mises en place par le centre-ville. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l'académie de La Réunion à ce sujet

Inforoute, Saint-Benoît

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