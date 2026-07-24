Saint-Denis : la route fermée au niveau du Boulevard Lancastel les nuits du 27 au 31 juillet inclus

A Saint Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la route sera fermée sur le passage inférieur dans les deux sens les nuits du lundi 27 au vendredi 31 juillet inclus, de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales pour rejoindre le centre-ville. Pour rappel, les travaux se feront ce vendredi soir, 24 juillet, dans les mêmes conditions.