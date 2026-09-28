TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Louis : restrictions de la circulation à prévoir les nuits prochaines de 20h à 4h

  • Publié le 28 septembre 2026 à 15:43
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 15:44

Sur la RN5 à Saint-Louis, pour permettre des travaux de maintenance préventive des ponts Bailey de l'Ilet Furcy, des restrictions de la circulation seront à prévoir les nuits prochaines de 20h à 4h.

-  Les nuits des lundi 28 et mardi 29 septembre : coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir au niveau du pont Bailey amont (sortie Ilet Furcy) ;

- Les nuits des mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre : fermeture du pont Bailey aval (accès Ilet Rond), avec déviation par l’ancienne RN5 pour les usagers de l’Ilet Rond.

Inforoutes

guest
0 Commentaires