Saint-Louis : restrictions de la circulation à prévoir les nuits prochaines de 20h à 4h

Sur la RN5 à Saint-Louis, pour permettre des travaux de maintenance préventive des ponts Bailey de l'Ilet Furcy, des restrictions de la circulation seront à prévoir les nuits prochaines de 20h à 4h.

- Les nuits des lundi 28 et mardi 29 septembre : coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir au niveau du pont Bailey amont (sortie Ilet Furcy) ;

- Les nuits des mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre : fermeture du pont Bailey aval (accès Ilet Rond), avec déviation par l’ancienne RN5 pour les usagers de l’Ilet Rond.