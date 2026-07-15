Saint-Paul : la bretelle de sortie et d’insertion de l’échangeur de l’Eperon fermées de 20h à 5h les 15 et 16 juillet

Sur la RN1 à Saint-Paul, pour permettre des travaux d’élargissement de chaussée, la bretelle de sortie ainsi que la bretelle d’insertion de l’échangeur de l’Eperon dans le sens Nord/Sud seront fermées à la circulation, de 20h à 5h les nuits des mercredi 15 et jeudi 16 juillet. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l’échangeur de l’Ermitage.

Pour les usagers souhaitant se rendre à Plateau Caillou, une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de Plateau Caillou dans le sens Sud/Nord (demi-tour).