TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Paul : la route de la Grande Fontaine fermée dans le sens montant à compter du 5 octobre

  • Publié le 2 octobre 2026 à 13:56
  • Actualisé le 2 octobre 2026 à 13:58

Le Conseil Départemental informe que pour permettre des travaux de remise en état d’ouvrage d’art, la RD5 Route de la Grande Fontaine à Saint Paul sera fermée à la circulation dans le sens montant, sur sa portion comprise entre la Chaussée Royale et le carrefour avec le chemin Tour des Roches, à compter du lundi 5 octobre aux alentours de 8h30, jusqu’au jeudi 17 décembre. Une déviation sera mise en place par la RN1A Chaussée Royale, la RD6 et le chemin Ravine Bernica.

Inforoutes

guest
0 Commentaires