Sainte-Rose : circulation à nouveau possible dans le secteur des Orangers

(Actualisé) Sur la RN2 à Sainte Rose, dans le secteur Les Orangers, la route était fermée à la circulation pour permettre l’enlèvement d’un véhicule. La circulation y est à nouveau possible
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(Actualisé) Sur la RN2 à Sainte Rose, dans le secteur Les Orangers, la route était fermée à la circulation pour permettre l’enlèvement d’un véhicule. La circulation y est à nouveau possible