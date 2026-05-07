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Sainte-Rose : circulation à nouveau possible dans le secteur des Orangers

  • Publié le 7 mai 2026 à 13:35

(Actualisé) Sur la RN2 à Sainte Rose, dans le secteur Les Orangers, la route était fermée à la circulation pour permettre l’enlèvement d’un véhicule. La circulation y est à nouveau possible

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