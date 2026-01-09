Territoire de l'Ouest : vigilance sécheresse

Les habitants et usagers des communes de Saint-Paul, de la Possession, du Port sont informés que la ressource en eau demeure fragile dans la zone Ouest et que les nappes phréatiques restent en déficit, malgré les derniers épisodes pluvieux. Un nouvel arrêté préfectoral daté du 06 / 01 / 2026 est en vigueur et définit les mesures de vigilance ou de restriction temporaires à suivre. Il est primordial de maintenir nos efforts et de respecter les mesures de restriction en cours, de limiter les usages non essentiels, d'adopter des gestes simples au quotidien (douche courte, détection de fuites, robinets fermés...). Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : RB/www.imazpress.com)