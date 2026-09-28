TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Après quatre mois de travaux, la piscine du Chaudron rouvre ses portes

  • Publié le 28 septembre 2026 à 11:42
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 12:26
natation

Après quatre mois de travaux, la piscine du Chaudron à Saint-Denis est rouverte ce lundi 28 septembre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Chaudron, Piscine, Travaux

guest
0 Commentaires