Après quatre mois de travaux, la piscine du Chaudron rouvre ses portes

Après quatre mois de travaux, la piscine du Chaudron à Saint-Denis est rouverte ce lundi 28 septembre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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Après quatre mois de travaux, la piscine du Chaudron à Saint-Denis est rouverte ce lundi 28 septembre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)