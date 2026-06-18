Fête de la Musique 2026 : Citalis renforce son offre et déploie des navettes gratuites tout au long de la soirée

À l'occasion de la Fête de la Musique, célébrée le dimanche 21 juin 2026, Citalis met en place un dispositif exceptionnel afin d'accompagner les habitants dans leurs déplacements et leur permettre de profiter pleinement des festivités en toute sérénité. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dès 17h, l'offre de transport sera renforcée sur le réseau afin d'augmenter la capacité de desserte vers le centre-ville de Saint-Denis, principal lieu des animations de cette soirée festive.

À partir de 21h et jusqu'à 1h du matin, un réseau de navettes spéciales desservira les principaux quartiers de Saint-Denis au départ de la Gare Routière, avec des correspondances organisées vers les quartiers périphériques. Ce dispositif permettra d'assurer le retour des usagers vers de nombreuses destinations, notamment La Montagne, Le Brûlé, Bellepierre, Saint-François, La Bretagne, Bois de Nèfles, Montgaillard, La Source, La Trinité ou encore Le Moufia.

Le téléphérique Papang poursuivra quant à lui son service habituel jusqu’à 20h.

Par ailleurs, des navettes gratuites seront également mises en place à Sainte-Marie afin de faciliter l'accès aux festivités organisées par

La ville de Sainte-Marie. Les quartiers de Piton Fougères, Espérance, La Confiance, Terrain Elisa et Montée Sano bénéficieront d'un service dédié avec plusieurs rotations en début de soirée et au retour.

Pour connaître l'ensemble des horaires, itinéraires et points d'arrêt desservis, les voyageurs sont invités à consulter le site internet www.citalis.re