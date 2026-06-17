Natty Dread en concert à Saint-Denis : le reggae péi à l'honneur pour Kabar La Kour

Figure incontournable du reggae réunionnais, Natty Dread se produira le samedi 27 juin 2026 à Château Morange, à Saint-Denis, dans le cadre des soirées en plein air Kabar La Kour (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les amateurs de reggae ont rendez-vous samedi 27 juin prochain, à 20 heures à Château Morange. La nouvelle édition de Kabar La Kour accueillera Natty Dread, groupe emblématique de la scène réunionnaise, pour un concert en plein air aux accents créoles et internationaux.

Depuis plusieurs années, Natty Dread développe un univers musical nourri d'influences venues d'ailleurs tout en restant profondément ancré dans son identité réunionnaise. À travers ses compositions, le groupe aborde des thèmes tels que "la liberté, le vivre-ensemble, l'identité et le partage culturel", soulignent les organisateurs.

Cette nouvelle édition de Kabar La Kour promet "un moment chaleureux où les sonorités du reggae rencontrent les couleurs musicales réunionnaises dans une ambiance conviviale et festive". Le public est ainsi invité à embarquer pour "un voyage musical entre héritage, liberté et expérience artistique".

Le concert se déroulera à Château Morange, à Saint-Denis. Les billets sont proposés au tarif de 8 euros en prévente et 12 euros sur place, dans la limite des places disponibles.

www.imazpress.com / [email protected]