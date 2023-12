La Banque alimentaire des Mascareignes collecte près de 25 tonnes de marchandises

La grande collecte de la Banque alimentaire des Mascareignes (BAM) organisée dans 52 magasins tout autour de l’île ce samedi 25 novembre 2023 a permis de récolter 24.617,70 kg de denrées et produits. "Cette collecte, légèrement inférieure à celle de l'année précédente, où 30 tonnes avaient été rassemblées, va permettre de distribuer de nombreux colis et repas grâce au réseau partenaire de la BAM" indique la Banque alimentaire dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Banque alimentaire des Mascareignes)

La Banque Alimentaire des Mascareignes organise chaque année une collecte qui permet de récolter des produits qui sont ensuite distribués grâce au réseau de l’association caritative. Cette année, ce sont près de 25 tonnes qui ont ainsi été récoltées par les bénévoles mobilisés dans les 52 magasins autour de l’île, constituant ainsi un impact significatif de cette collecte sur les stock de la BAM.

"Cette collecte est révélatrice des difficultés économiques que chacun peut rencontrer en ce moment. Pour autant, on voit bien que les réunionnaises et les réunionnais font preuve d’une solidarité inébranlable", réagit Bruno Prochasson, Président de la BAM. Ces dons précieux permettront de soutenir le réseau de la BAM composé de près de 50 associations à travers toute l'île, assurant ainsi la distribution équitable des produits alimentaires aux personnes dans le besoin.

Des dons toujours possibles sur monpaniersolidaire.org

La collecte physique peut être terminée, mais l'engagement envers la cause persiste. La BAM invite le public à continuer de contribuer via le site monpaniersolidaire.org. Des initiatives innovantes, telles qu'un jeu organisé dans 11 magasins de bricolage par Mauvilac, offrent également une opportunité unique de soutenir la BAM tout en participant à des activités ludiques.

En 2022, la BAM a joué un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à La Réunion. Grâce à son réseau de 48 structures, comprenant des associations, des épiceries sociales et des Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) répartis sur 16 communes, la BAM a distribué près de 75 000 repas gratuits et plus de 39 000 colis alimentaires gratuits. Ces distributions ont bénéficié à environ 140 000 personnes, identifiées sur des critères sociaux par des travailleurs sociaux du Département et des communes.

La BAM reste déterminée à répondre aux besoins croissants de la communauté réunionnaise en matière d'aide alimentaire. Les défis actuels ne font que renforcer sa résolution à innover et à mobiliser la solidarité locale. En 2022, les distributions de la BAM ont représenté l'équivalent de 3 000 000 de repas gratuits, une réalisation significative dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.